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Лучший кулинарный портал по домашним заготовкам!

Добро пожаловать на «ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ» – портал с рецептами заготовок на зиму.

У нас вы найдете множество разнообразных рецептов консервации, маринования, соления, квашения. Также есть раздел, посвященный заготовке грибов. 

Большой выбор джемов, варенья, желе, компотов, повидла!

У нас вы узнаете, как правильно замораживать и засушивать плоды. На портале постоянно добавляются полезные статьи с секретами домашних заготовок на зиму и мастер-классы. 

ПОПУЛЯРНЫЕ РЕЦЕПТЫ СЕЗОННЫХ ЗАГОТОВОК НА ЗИМУ

Джем из клубники
Джем из клубники
Закуска из кабачков на зиму
Закуска из кабачков на зиму
Варенье из малины с желатином
Варенье из малины с желатином
Хрустящие огурцы на зиму «Изумрудные»
Хрустящие огурцы на зиму «Изумрудные»
Быстрое варенье из черешни без косточек
Быстрое варенье из черешни без косточек
Компот из черешни с косточками
Компот из черешни с косточками
Варенье из клубники с желфиксом
Варенье из клубники с желфиксом
Огурцы маринованные «Объедение»
Огурцы маринованные «Объедение»
Компот из ревеня на зиму
Компот из ревеня на зиму
Консервированные кабачки с красной смородиной
Консервированные кабачки с красной смородиной
«Быстрое» малиновое варенье
«Быстрое» малиновое варенье
Крыжовник в сиропе на зиму
Крыжовник в сиропе на зиму
Заготовка для зеленого борща
Заготовка для зеленого борща
Вишневый джем с желфиксом
Вишневый джем с желфиксом
Огурцы пикантные на зиму
Огурцы пикантные на зиму
Маринованная зелень на зиму
Маринованная зелень на зиму
Огурцы с горчицей целые
Огурцы с горчицей целые
Жареные кабачки с чесноком на зиму
Жареные кабачки с чесноком на зиму
Густое варенье из вишни
Густое варенье из вишни
Кабачки в укропно-чесночном маринаде
Кабачки в укропно-чесночном маринаде
Вишневый компот на зиму без сахара
Вишневый компот на зиму без сахара
Консервированные огурцы с водкой
Консервированные огурцы с водкой
Клубника в собственном соку в домашних условиях
Клубника в собственном соку в домашних условиях
Рубиновое варенье из клубники
Рубиновое варенье из клубники
Варенье из черешни и клубники
Варенье из черешни и клубники
Маринованные огурцы с зернами горчицы
Маринованные огурцы с зернами горчицы
Варенье из лепестков белой розы
Варенье из лепестков белой розы
Простое варенье из крыжовника
Простое варенье из крыжовника
Конфитюр из клубники
Конфитюр из клубники
Варенье из малины без варки
Варенье из малины без варки
Варенье из клубники густое с целыми ягодами
Варенье из клубники густое с целыми ягодами
Свежий укроп на зиму
Свежий укроп на зиму
Варенье из клубники с мятой и лимоном
Варенье из клубники с мятой и лимоном
Клубничное варенье пятиминутка
Клубничное варенье пятиминутка
Укроп в соли на зиму
Укроп в соли на зиму
Клубничное варенье на скорую руку
Клубничное варенье на скорую руку
Соус песто из зелени петрушки
Соус песто из зелени петрушки
Джем из черешни с черной смородиной
Джем из черешни с черной смородиной
Вкусное варенье из вишни
Вкусное варенье из вишни
Сырое варенье из малины
Сырое варенье из малины
Классическое варенье из ежевики
Классическое варенье из ежевики
Щавель в рассоле для зеленого борща
Щавель в рассоле для зеленого борща
Джем из крыжовника через мясорубку «Ложный киви»
Джем из крыжовника через мясорубку «Ложный киви»
Простой компот из вишни на зиму
Простой компот из вишни на зиму
Варенье из черешни и вишни
Варенье из черешни и вишни

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