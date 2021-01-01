Лучший кулинарный портал по домашним заготовкам!
Добро пожаловать на «ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ» – портал с рецептами заготовок на зиму.
У нас вы найдете множество разнообразных рецептов консервации, маринования, соления, квашения. Также есть раздел, посвященный заготовке грибов.
Большой выбор джемов, варенья, желе, компотов, повидла!
У нас вы узнаете, как правильно замораживать и засушивать плоды. На портале постоянно добавляются полезные статьи с секретами домашних заготовок на зиму и мастер-классы.
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